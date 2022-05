Fatalny stan ulic w Policach - interweniują radni PiS

Fot. Grzegorz Świstak Fot. Grzegorz Świstak

Ulice Piotra i Pawła, Kuźnicka oraz Siedlecka w Policach "wołają o pomstę do nieba" - uważają lokalni radni Prawa i Sprawiedliwości.

Domagają się tym samym natychmiastowych działań władz gminy w celu pozyskania środków na ich przebudowę.



Działacze PiS wskazują także na bezczynność w tym zakresie burmistrza Władysława Diakuna. Zdaniem byłego radnego Tomasza Tokarczyka jest to efekt zaniedbań władz gminy przy pozyskiwaniu środków rządowych na ten cel.



- Dla Gminy Police nie przewidziano w tegorocznym rozdaniu Funduszu żadnych środków, a to dlatego, że Gmina Police nie złożyła żadnego wniosku do Funduszu Rozwoju Dróg Gminnych tak naprawdę z niezrozumiałych dla nas powodów - zaznaczył radny Tokarczyk.



Fakt bezczynności władz Gminy Police w tym zakresie potwierdza także obecny radny Prawa i Sprawiedliwości, Kamil Olszewski.



- To już któryś z kolei nabór, gdy burmistrz odpowiada: "No, faktycznie nie złożyliśmy wniosku". Dlaczego?! Nie wiemy. Robią to Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo - dodał radny Olszewski.



Jedyną inwestycją drogową, na którą Gmina Police pozyskała w ostatnich latach środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg była przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży.