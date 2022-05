Radny interpeluje w sprawie bójki. Policja: "bójki nie było"

Gdy Rada Miasta podejmowała decyzję o legalizacji picia lekkiego alkoholu na szczecińskich bulwarach Robert Stankiewicz był jednym ze zwolenników tego pomysłu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Robert Stankiewicz na ostatniej sesji interpelował w sprawie bójki. Jak określił: "regularnej wymiany ciosów, która spowodowała ucieczkę innych przechodniów". Służby nie potwierdzają relacji radnego.

Do zdarzenia - jak opowiadał na sesji Stankiewicz - doszło w ostatnią niedzielę 22 maja około godziny 20. Radny domagał się od władz miasta sprawdzenia monitoringu.



- Doszło tam do regularnej wymiany ciosów. Ludzie tłumnie zaczęli uciekać z bulwarów. Życie stanęło mi przed oczami, bo znalazłem się w środku jądra ciemności - relacjonował.



- Na miejscu policjanci nie potwierdzili opisanego zgłoszenia, a w wyniku rozpytania oraz po przeanalizowaniu monitoringu funkcjonariusze wykluczyli zdarzenie o charakterze przestępczym - odparł rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Paweł Pankau.



Rzeczniczka pogotowia, Paulina Heigel powiedziała, że wezwanie dostali do rannego mężczyzny, ale po przyjeździe ratowników nikogo takiego nie było na miejscu.



Pytany o to radny Robert Stankiewicz jest zaskoczony tymi relacjami służb.



- Przy mnie policja rozmawiała z osobą, która przeglądała monitoring. Słyszałem: "jest tam jakaś bijatyka, ale to nic groźnego...". Byłem świadkiem i byłem też osobą zagrożoną - zaznaczył.



Radny powiedział, że będzie chciał pilnie spotkać się w sprawie bezpieczeństwa na bulwarach z prezydentem Szczecina i przedstawicielami służb.



