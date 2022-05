Świnoujski port gotów wysyłać więcej towarów z Ukrainy

Intensywnie pracujemy nad tym, aby towary z Ukrainy trafiały do polskich portów - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W środę pierwszy ładunek rudy opuścił port w Świnoujściu. Przygotowywane są kolejne transporty rudy i kukurydzy w świnoujskim porcie.- Mamy pierwsze efekty w postaci przeładowanych towarów z Ukrainy. Chcemy udrożnić to w znacznie większym kierunku. Trzeba też większego zaangażowania strony ukraińskiej, bo nasze porty są gotowe do współpracy, linie kolejowe również są dedykowane, aby zwiększyć przepustowość dla strony ukraińskiej - powiedział minister Gróbarczyk.Polskie porty są przygotowane na przyjęcie towarów z Ukrainy - dodaje wiceminister.- Do tej pory transporty szły w drugą stronę. To finalizacja tworzącej się nowej umowy o współpracy, a przede wszystkim ustanowienie kierunków jeśli chodzi o transport surowców - dodał.Ukraina była państwem, które obsługiwało 11 procent światowego rynku zbóż. Większość transportów towarów odbywała się drogą morską.