Świnoujście zawarło umowę partnerską z Truskawcem na Ukrainie

Ukraiński Truskawiec i Świnoujście od dziś oficjalnie są partnerami. Włodarze tych dwóch uzdrowisk podpisali porozumienie o współpracy.

Mieszkańcy Świnoujścia do ukraińskiego uzdrowiska wysłali już transporty z darami, za które dziękował mer Andrej Kulczynski.



- Korzystając z okazji chcę podziękować panu prezydentowi Świnoujścia, wszystkim jego mieszkańcom i wolontariuszom za zorganizowanie i wysłanie pomocy humanitarnej do Truskawca. Wszystkie dary dotarły na miejsce i trafiły w ręce osób, które ich potrzebowały. To był dla nas ważny i potrzebny gest - powiedział mer Kulczynski.



Świnoujście ma pięciu partnerów. Do niedawna było nim między innymi rosyjskie miasteczko Swietłyj, z którym po rozpoczęciu wojny samorząd zerwał umowę.



Za to zdecydował o współpracy z ukraińskim Truskawcem.