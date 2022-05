Przesłanie wystawy w Trafostacji. Komentują goście RSnW

Czuję się zakłopotany; to nie mój świat i nie moja bajka - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" zastępca prezydenta Szczecina o nowej wystawie w Trafostacji Sztuki. Z tym, że istnieje wolność artystyczna - zaznaczył Krzysztof Soska.

Chodzi o wystawę "Pierwsze miejsce w tabeli", gdzie znalazł się m.in. proporzec z dwoma całującymi się gryfami z herbu Pogoni Szczecin oraz szalik Jagiellonii Białystok ze zmienioną nazwą na "Jagejonija".Najpierw kluby upomniały się o prawa do znaków i nazwy. A następnie autorka prac i galeria ukazały prace w lustrzanym odbiciu.- To nie jest mój klimat, ale rozumiem, że jest grupa ludzi, do których to przemawia - powiedział Krzysztof Soska.Praca odnosi się do społeczności nieheteronormatywnej, która jest wśród kibiców i nikogo nie obraża - mówiła Dominika Jackowski, radna Koalicji Obywatelskiej.- Mamy do czynienia ze sztuką, z formą wypowiedzi artystki, którą - być może - dzisiaj boli to, że jej koledzy, którzy są kibicami Pogoni nie mogą ujawnić się w środowisku, ponieważ nie byliby w tym środowisku akceptowani - powiedziała.Mamy do czynienia z nachalnym promowaniem ideologii LGBT. Taka jest właściwie cała Trafostacja Sztuki w Szczecinie - mówił Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Pamiętam strajki kobiet, napisy, które były na Trafostacji Sztuki. To jest totalnie lewicowa organizacja, a przypomnę, że finansowana z podatków moich, pani radnej i prawie pół miliona mieszkańców Szczecina. Na to trzeba zwrócić uwagę i nie zawłaszczać tej instytucji tylko dla organizacji lewicowych - zaznaczył radny Romianowski.Trafostacja Sztuki w Szczecinie jest instytucją kultury podległą miastu Szczecin.