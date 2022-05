Jechał kradzionym rowerem i miał przy sobie narkotyki - 37-latka zatrzymali szczecińscy policjanci.

Po sprawdzeniu, okazało się również, że mężczyzna był poszukiwany - ma do odbycia 120 dni w areszcie. Mundurowi znaleźli przy 37-latku worek foliowy z zabronionymi substancjami. Ponadto, rower na którym jechał, posiadał usunięte numery fabryczne, co świadczyć może, że pochodzi on z przestępstwa.



Szczecinianin został zatrzymany, i już zza krat odpowie za popełnione przestępstwa.