ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki". Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Okręty NATO zacumują w Szczecinie. To Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NMCMG1 oraz ORP Xawery Czernicki.

Przy nabrzeżu na Wałach Chrobrego będzie można podziwiać między innymi norweskiego niszczyciela min HNOMS Hinnoy, łotewskiego stawiacza LVNS Virsaitis czy estońskiego EML Sakala.



Okręty w Szczecinie zameldują się około 9. Z kolei wieczorem dołączy do nich ORP Xawery Czernicki. Będzie można go zwiedzać w piątek w godz. 17.00-19.00 oraz sobotę i niedzielę w godz. 13.00-17.00.



Wizyta jest związana z prezentacją siły NATO w państwach sojuszniczych oraz wspólne szkolenie z nimi. Okręty zostaną w Szczecinie do poniedziałku.