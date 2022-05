Okręty NATO zacumowały przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R. Stachnik; Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zespół okrętów NATO do usuwania min przypłynął w czwartek do Szczecina.

Jednostki zacumowały przy Wałach Chrobrego - mówi Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego. Marynarze spotkają się w Szczecinie m.in. z dowództwem 12. Dywizji Zmechanizowanej.



- Gościmy w Szczecinie do poniedziałku stały zespół obrony przeciwminowej NATO Grupa 1. Są to cztery okręty z Łotwy, Estonii i Norwegii. Przypłynęły do nas w ramach planowo. Mają zaplanowane spotkanie w Korpusie, z władzami miasta oraz szkolenie w szczecińskiej jednostce - mówi Wołosz.



Okręty zacumowały burta w burtę, gdyż jest tłok przy nabrzeżu - mówi Grzegorz Włoch z Polsteam Shipping Agency, spółki do której należy nabrzeże przy Wałach Chrobrego.



- Okręty mają swoich agentów, poprzez których organizują różnego rodzaju serwisy, w tym dostawy prowiantowe, paliwa czy wody, a zdają np. odpady. Z jednej strony jest to wizyta, jaką widzimy, z drugiej oni korzystają i się tutaj prowiantują - mówi Włoch.



Mieszkańcy Szczecina oglądali cumowanie okrętów i robili zdjęcia. - Podobają mi się te statki. Bardzo się cieszę, jak przypływają do nas takie okręty, zawijają na Wały Chrobrego. Fajny to jest widok, można przyjść i pooglądać.



NATO ma cztery takie zespoły przeciwminowe. Na Bałtyku jeszcze dziś są obszary wyłączone, gdzie istnieje zagrożenie minami postawionymi podczas II wojny światowej.