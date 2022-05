Rodzić wśród odgłosów dżungli

Aromaterapia, muzykoterapia, lampy solne i afirmacje - to wszystko dla przyszłych mam przygotował szpital "Zdroje" w Szczecinie.

Dzięki temu, mogą rodzić np. wśród odgłosów dżungli. To metody uśmierzania bólu porodowego. O nowościach na oddziale placówka informuje z okazji Dnia Mamy.



- Rodzące kobiety coraz chętniej korzystają z alternatywnych metod - mówi Magdalena Knop ze szpitala "Zdroje" w Szczecinie. - Zapach, dźwięk, światło cudownie oddziałują na ich zmysły. Odpowiednio i indywidualnie dobrane stają się harmonijnym dopełnieniem samego aktu porodu wzmacniając dobre samopoczucie, mobilizując do działania lub wręcz przeciwnie - jeśli rodząca tego potrzebuje, redukując stres i wyciszając.



Przyszłe mamy mogą spróbować też afirmacji. - To zdania, które mają wpływać na nasze lepsze samopoczucie i większą wiarę w siebie - mówi Kamila Marcinkowska, położna ze szpitala „Zdroje”. - Bardzo mi zależało na odczarowaniu porodu. Wyzwoleniu w kobiecie wiary, przekonania, że każda ma w sobie moc. Tylko musi sięgnąć po te zasoby. W tym mają jej pomóc afirmacje.



Afirmacje wspomagają rodzące na salach porodowych i sali przedporodowej. Łącznie na ścianach zawisło 12 grafik.