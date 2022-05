Od zbrodni po bohaterstwo. Wystawa o Ukrainie w Instytucie Pileckiego w Berlinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wystawa pokazuje zbrodnie i okrucieństwa, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze na okupowanych terenach, bohaterstwo obrońców i genezę agresji.

Wystawę „Ukraina - wojna w Europie” można oglądać w naszym berlińskim oddziale - mówi Mateusz Fałkowski, wicedyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie.



- W Niemczech przeważnie panuje przekonanie, że wojna w Ukrainie to jest wojna gdzieś bardzo daleko, gdzieś na terenie rosyjskiego imperium. Dla nas Polaków jest to jasne, że jest to konflikt w Europie. I taki tytuł nosi ta wystawa: „Ukraina - wojna w Europie” - mówi Fałkowski.



Wicedyrektor tłumaczy, dlaczego Instytut Pileckiego zajmuje się wojną na Ukrainie.



- Jesteśmy instytucją, która wywodzi się z analizy i z przybliżenia historii Polski, w tym w szczególności historii polskiego doświadczenia okupacji, II wojny światowej. Zarówno okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Jesteśmy też bardziej uwrażliwieni na ofiary tej wojny - mówi Fałkowski.



Wystawa byłe pokazywana w Wilnie i Kijowie. Obecnie można ja zobaczyć także w Bambergu i Frankfurcie.