Zapytaliśmy szczecinian o skojarzenia związane z mamą

Poczucie humoru, urodę czy miłość do książek. W Radiu Szczecin w Dzień Mamy sprawdziliśmy, co macie „po mamie”.

Pytaliśmy też, z czym Wam się kojarzy i jakie macie skojarzenia.- Ja jestem po tacie. - Charakter mam też taki sam, taki zadziorny. Moja mama powiedziałaby urodę, więc trochę się z nią zgodzę. - Pierwsze co mi przychodzi do głowy to seria bajek "Martynka". Mama mi zawsze opowiadała i czytała książki na dobranoc. - Ich Troje za dzieciaka słuchaliśmy dużo i do teraz ich słucham. - Upór, na pewno odziedziczyłam po niej pewną skłonność do pedantyzmu w domu. - Posprzątaj pokój. Był sprzątany, bo miałam inne wyjście? Nie miałam, bo inaczej bym nie wyszła. - Śpiewaliśmy dużo z mamą i kochaliśmy książki - "Quo Vadis" albo "Chata Wuja Toma". - Poczucie humoru. U mnie w domu jest taki zwyczaj oglądania właśnie różnego rodzaju kabaretonów, więc jak najbardziej skecze Ani Mru Mru, to jest to co kojarzę z moją mamą. - Może nie piosenka, ale pole. Zawsze chodziłyśmy po polu i zbierałyśmy kwiaty, dlatego idę dla mamy po kwiaty - mówili szczecinianie.Oficjalnie Dzień Matki, jako święto kalendarzowe, pojawiło się w Polsce w roku 1914 i odbyło się w Krakowie dnia 26 maja.