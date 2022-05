Eksperci przewidują, że bezrobocie nadal będzie spadać

W środę GUS opublikował dane z których wynika, że poziom bezrobocia wynosi 5,2 procent. To mniej niż zapowiadali eksperci i przewidywał rząd.

Zdaniem ekonomisty z Uniwersytetu Szczecińskiego profesora Jarosława Korpysy, ludzi bez pracy będzie jeszcze mniej. Dane będą jeszcze bardziej korzystne latem.- Lipiec, sierpień, wrzesień - to tam eksperci spodziewali się, że być może bezrobocie będzie oscylować ok. 5%. Dzisiaj można powiedzieć, że może będzie poniżej i będzie się zbliżało do poziomu 2-3 procent - mówi Korpysa.Więcej na ten temat w audycji " Rozmawiamy o pieniądzach ".