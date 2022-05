Śledztwo ws. wykorzystywania samochodów służbowych przez Geblewicza

Czy marszałek Olgierd Geblewicz wykorzystywał samochód służbowy do prywatnych celów? Odpowiedź na to pytanie ustalają śledczy.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystania przez marszałka Olgierda Geblewicza służbowego samochodu do prywatnych celów - mówi prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury.- Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo, obejmujące wątek przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, marszałka województwa zachodniopomorskiego, w zakresie wykorzystywania samochodów służbowych należących do samorządu województwa zachodniopomorskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Aktualnie w sprawie są wykonywane czynności procesowe - mówi Wieczorkiewicz.Sprawa ma ścisły związek z kolizją, do jakiej doszło w 2021 roku na autostradzie A6, kiedy marszałek Olgierd Geblewicz gwałtownie zatrzymał się przed samochodem ciężarowym.Prokurator Wieczorkiewicz tłumaczy, dlaczego śledztwo trwa tak długo.- Śledztwo obejmuje też wątek - artykuł 174 paragraf 1 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W tej sprawie niezbędne było uzyskanie stosownych opinii biegłych - mówi prokurator.Śledztwo w sprawie kolizji z udziałem Marszałka Geblewicza prowadziła Prokuratura Rejonowa w Goleniowie - rodzinnym mieście marszałka. Obecnie przejęła je Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.