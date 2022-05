Szczecin i region stoją w korkach

Duże utrudnienia na drogach mają kierowcy na drogach Szczecina i regionu.

Ogromne problemy mają kierowcy, którzy próbują dojechać do centrum Szczecina. Całkowicie zakorkowany jest węzeł przy ulicy Granitowej w Podjuchach. Zatory na nitkach do niego dojazdowych sięgają prawie kilometra.Podobnie jest na drodze krajowej nr 13, gdzie korek przed dojazdem do Gumieniec sięga już okolic Smętowic. Ten zator ominiemy jadąc drogą powiatową przez Siadło Górne, Kurów i Ustowo.Prawie kilometrowy korek także na ulicy Gdańskiej, gdzie drogowcy wymieniają nawierzchnię asfaltową.Nadal dramatyczna jest sytuacja kierowców na autostradzie A6. Korek przed dojazdem do węzła Kijewo niezmiennie sięga dziewięciu kilometrów. Zator dotyczy jedynie jadących w kierunku nadmorskim. Spowodowany jest z jednej strony zmienioną organizacją ruchu, a z drugiej rozpoczynającym się długim weekendem po stronie niemieckiej. Kierowcom jadącym nad morze od strony Gorzowa Wielkopolskiego zalecamy obecnie trasę alternatywną przez Pyrzyce i Stare Czarnowo.Ogromne kolejki także przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Sznur samochodów oczekujących po stronie wyspy Wolin, to prawie kilometr. Po stronie wyspy Uznam ponad dwa kilometry. Czas oczekiwania na wjazd na prom na ulicy Pomorskiej to co najmniej godzina, na ulicy Karsiborskiej ponad dwie godziny.Więcej informacji o sytuacji na drogach regionu na naszej antenie w serwisach "Auto radio".