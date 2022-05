Marszałek województwa z absolutorium

Zarząd województwa zachodniopomorskiego z wotum zaufania i absolutorium - po debacie o stanie naszego regionu oraz dyskusji na temat tego, jak marszałek wydawał publiczne pieniądze, "za" głosowali radni współrządzący Pomorzem Zachodnim.

Marszałek Olgierd Geblewicz, szef zachodniopomorskiej PO, popierany przez Koalicję Obywatelską, radnych PSL, SLD oraz Koalicji Samorządowej i klubu Pro Centrum podkreślał, że zachodniopomorskie rozwija się pod ich rządami.- Po to, żeby budować dobre miejsce do życia dla nas, dla naszych dzieci, budując jednocześnie otwartą społeczność. To jest naszym pierwszym celem strategicznym - powiedział Geblewicz.Przeciw był opozycyjny w zachodniopomorskim sejmiku klub Prawa i Sprawiedliwości. Radny Paweł Mucha oceniał, że nasz region wypada coraz gorzej na tle innych w kraju, a sam urząd marszałkowski jest źle zarządzany, czego przykładem jest nadzór nad inwestycjami.- Jeżeli mówimy o inwestycji, takiej jak polskie centrum nauki, to ani nie wykonano tej inwestycji w terminie, ani zgodnie z pierwotną dokumentacją, ani według planu finansowego - dodał Mucha.Dyskusja i głosowanie w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla zarządu województwa odbywa się co roku.