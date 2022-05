Kolokwia Ottoniańskie. Skutki wojny na Ukrainie [ZDJĘCIA]

Debata w Radiu Szczecin odbyła się przy współpracy Archiwum Państwowego, Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dopóki będzie trwać wojna na Ukrainie, możemy się spodziewać kolejnych wzrostów cen surowców energetycznych w Polsce - gazu, prądu, paliwa oraz węgla - dyskutowali o tym uczestnicy debaty Kolokwia Ottoniańskie w Radiu Szczecin.

- Im dłużej będzie trwała wojna, tym wyższe będą ceny. To koszt, który musi ponieść Europa. Moim zdaniem jest to nieuniknione - ocenia mecenas Michał Lizak.



Wyższe ceny paliwa to efekt zakazu importu ropy z Rosji. Cena za baryłkę ropy jest najwyższa od 2009 roku.



- Na przestrzeni 13 lat, mimo tego, co dzieje się teraz w Europie, cena baryłki ropy oscyluje w granicach 100 dolarów - dodaje ekonomista, prof. Jarosław Korpysa.



- Musi być spójna polityka krajów Unii Europejskiej w sprawie pozyskiwania surowców energetycznych - podkreśla prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Zwłaszcza Niemcy próbowały zapewnić sobie tanie surowce energetyczne po to, by zasilić własny przemysł i później je odsprzedawać - zaznaczył prof. Drzonek.



