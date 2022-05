Są pieniądze na program in vitro

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

170 tysięcy złotych trafi do gmin w regionie na realizację programów in vitro. Pieniądze przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Otrzymają je Szczecin i Nowogard. W Szczecinie pary mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego w kwocie do 5 tys. zł każdy, a w Nowogardzie

- do 10 tys. zł na jedną procedurę przy założeniu pokrycia 50 proc. poniesionych kosztów.



Urząd Marszałkowski przyznaje fundusze na procedury in vitro od pięciu lat. Jak dotąd przekazano na ten cel ponad 700 tys. zł. Do tej pory wsparcie otrzymały Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Nowogard i Szczecinek.