Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przed silnym wiatrem w regionie ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Wiać może do 80 km/h - tak będzie do godz. 21. Na morzu zapowiadany jest sztorm; tam spodziewane są podmuchy do 8 stopni w skali Beauforta.



Nad Pomorzem Zachodnim przejdą także burze.