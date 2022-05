Jest awaria! Tramwaje stoją na prawobrzeżu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie kursują tramwaje w okolicy ulicy Jaśminowej w Szczecinie. Doszło do awarii sieci trakcyjnej.

Tramwajowe dwójki, siódemki i ósemki kursują tylko do Basenu Górniczego.



Na trasie od Basenu Górniczego do pętli Turkusowa pasażerów wożą autobusy zastępcze.



To już kolejna awaria sieci w piątek, przed godziną 8 prądu zabrakło na Krzywoustego.

Opóźnienia mogą być jeszcze na trasach piątek, siódemek i dziewiątek.