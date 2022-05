Defender Europe w Drawsku. "Razem jesteśmy silniejsi" [ZDJĘCIA]

Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach. Fot. mjr Błażej Łukaszewski

To ostatni dzień i ostatni sprawdzian - na poligonie w Drawsku kończą się manewry DEFENDER Europe-22.

Przed żołnierzami ostatnie zadanie - mówi major Błażej Łukaszewski z Biura Prasowego Ćwiczeń Defender.



- Żołnierze będą niszczyć ukazujące się cele; jest to o tyle istotne, że są tu żołnierze z trzech państw. Mamy różne procedury, różny sprzęt i struktury, ale musimy to wszystko tak dograć, by to zadanie było jak najlepiej wykonane, aby można było zniszczyć jak najwięcej ukazujących się celów - tłumaczył mjr Łukaszewski.



W ćwiczeniach na drawskim poligonie bierze udział 2 tysiące żołnierzy z kilku krajów, między innymi z Polski, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.



- Żołnierze wykorzystają ciężki sprzęt, np. czołgi Abrams, Leopard, śmigłowce Apache... Ten poligon pokazuje, że razem jesteśmy o wiele silniejsi - podkreślił Łukaszewski.



Szkolenia sojuszniczych oddziałów odbywają się jednocześnie w dziewięciu państwach.