Most pontonowy na działki w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Problem działkowców z Kołobrzegu zostanie rozwiązany. Pomogą im żołnierze, którzy zbudują tymczasowy most umożliwiający dojazd do kilkuset ogródków.

Właściciele działek przy ulicy 6. Dywizji Piechoty do swoich ogródków nie mogą dojeżdżać od stycznia. Wszystko po tym, jak urzędnicy podjęli decyzję o zamknięciu dla ruchu pojazdów jedynego mostu umożliwiającego dojazd na działki samochodem.



Józef Szefczyk z zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Emilii Gierczak mówi, że urzędnicy nie mieli innego wyjścia, gdyż degradacja mostu postępowała latami.



- Doszło do tego, że nie można przejeżdżać; automatycznie odcięło to 500-600 działkowców od przejazdu, przewozu, bo jest całkowity zakaz ruchu - przyznaje Szefczyk.



Kołobrzeski magistrat doprowadził do przejęcia mostu i rozpoczął procedurę jego przebudowy. Do tego czasu konieczne było rozwiązanie tymczasowe. Po apelach władz miasta i posła Czesława Hoca z pomocą przyszło wojsko.



2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny 1 czerwca rozpocznie montaż mostu pontonowego, który posłuży działkowcom do czasu, aż miasto zapewni im stały dojazd do działek, czyli do początku 2024 roku.