Radio Szczecin zaprasza na przyspieszony Dzień Dziecka, do stajni

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Za nami Dzień Mamy a my już zapraszamy na sobotni Dzień Dziecka z Radiem Szczecin... w stajni!

Od godziny 10 nadajemy "Aktywną Sobotę" z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u na Osowie w Szczecinie. A tam, masa atrakcji dla najmłodszych z okazji ich święta, które tradycyjnie 1 czerwca.



W sobotę 28 maja, od 10 będzie się działo! Na miejscu gry, konkursy, zabawy, będą też policyjne psiaki, wata cukrowa, malowanie twarzy, ale przede wszystkim prawdziwy klimat stajni, zapach siana i to co najważniejsze - konie.



- Będzie można pod okiem instruktora spróbować pierwszej jazdy - mówi kierownik ośrodka Robert Palacz. - Zapraszam wszystkich, na pewno słuchacze pamiętają naszego konika Monte, który praktycznie urodził się trzy lata temu, jako kinder niespodzianka u nas. Już urósł, będzie można go pogłaskać, będzie można zobaczyć "na żywo", a nie tylko na zdjęciu, bo słuchacze ze Szczecina i z całej Polski pisali do nas i prosili o zdjęcia w prywatnych wiadomościach.



Radio Szczecin też będzie na miejscu od 10 do 12. Impreza potrwa do 16. Wstęp jest bezpłatny.