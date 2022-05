Drogi w Świnoujściu: krótka kołdra finansowa

Szacunkowa wartość budowy dróg to niemal 150 mln złotych. Miasto na ich realizację otrzymało 122 miliony dofinansowania unijnego. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przebudowa 13 km dróg na wyspie Wolin w Świnoujściu stanęła pod znakiem zapytania. Inwestycja miała zapewnić sprawną komunikację po otwarciu tunelu i połączyć układ drogowy miasta z drogą krajową nr 3.

Szacunkowa wartość budowy dróg to niemal 150 mln złotych. Miasto na ich realizację otrzymało 122 miliony dofinansowania unijnego. To jednak za mało na wszystkie etapy robót, bo - jak mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia - ceny usług i materiałów znacznie wzrosły.



By drogi powstały, konieczna jest korekta.



- Na zrealizowanie wszystkich zadań potrzeba znacznie więcej pieniędzy niż zabezpieczyliśmy w budżecie w ramach środków zewnętrznych. Przedłożyliśmy propozycję, że aby zrealizować te cztery zadania, należy z jednego zrezygnować. Postawiłem sprawę jasno; jeżeli będzie akceptacja naszego rozwiązania - będziemy to realizować. Jeżeli nie będzie - pozostajemy w tym stanie, w jakim dzisiaj jest - powiedział prezydent Żmurkiewicz.



Jest to druga - po tunelu - tak duża inwestycja w Świnoujściu. Która też otrzymała drugą, co do wielkości, unijną dotację w historii miasta.