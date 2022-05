Nie trzeba jechać do Poznania czy Warszawy. Szczeciński szpital jest już na tej mapie

Fot. Roksana Szczepanek

Nie trzeba będzie już jechać do Poznania czy Warszawy. Szpik dla chorych będzie można oddać w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Placówka rozpoczęła współpracę z fundacją DKMS.

Do tej pory w szpitalu można było oddać szpik tylko na własny użytek. Oznacza to, że był pobierany od chorej osoby i przeszczepiano jej własne komórki macierzyste.



- Teraz szpik będzie można oddać dla innej chorej osoby - mówi Artur Koszla z Fundacji DKMS. - Do tej pory było tak, że jeżeli mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego miał stać się dawcą, to najbliższe kliniki pobrania były w Poznaniu, Warszawie czy Trójmieście. Dobra informacja jest taka, że Fundacja nawiązała współpracę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1. To bardzo dobra informacja, że szpital pojawił się na mapie klinik, które będą wykonywały takie pobrania.



Pierwsze takie pobranie odbędzie się 1 czerwca. W marcu w szpitalu przy Unii Lubelskiej odbył się również pierwszy przeszczep szpiku od innego dawcy.