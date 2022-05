Fot. Roksana Szczepanek

Jest szansa, by uratować komuś życie. W sobotę w Szczecinie można dopisać się do banku dawców szpiku. Akcję rejestracji organizuje Fundacja DKMS.

To z okazji Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi - mówi Artur Koszla z Fundacji DKMS.



- Zarejestrować mogą się osoby w wieku od 18 do 50 lat i są w dobrym stanie zdrowia. Jeśli chodzi o wspomniany stan zdrowia to na Jasnych Błoniach będą wolontariusze, którzy odpowiedzą na pytania czy z danym schorzeniem można zostać dawcą - dodaje Koszla.



Zarejestrować się będzie można na Jasnych Błoniach od 10 do 18.



Do tej pory, w stolicy Pomorza Zachodniego, swój szpik chorym oddało 140 osób.