Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Zostań dawcą szpiku! Na szczecińskich Jasnych Błoniach trwa Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi.

Znajduje się tam stanowisko Fundacji DKMS i można dopisać się do bazy dawców szpiku. Wszystko trwa zaledwie kilka chwil, a pierwsi chętni ustawili się w kolejce już od godziny 10.- Odkąd skończyłam 18 lat myślałam o tym (wpisaniu się do bazy dawców szpiku - przyp. red.), nigdy nie było okazji, a teraz przechodząc, zobaczyłam stoisko i stwierdziłam czemu nie? Wolontariusze wszystko dokładnie wyjaśniają, wypełniam formularz, później pobieram wymaz pałeczkami z ust. Mam nadzieję, że uda mi się pomóc - mówiła jedna z odwiedzających stanowisko Fundacji DKMS.W Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi zaangażowało się 10 miast w Polsce - powiedział Artur Koszla z Fundacji DKMS.- Jeżeli jakiś pacjent na świecie poszukuje dawcy, w tym momencie, na podstawie tego wycinka, robione jest dopasowanie. Idea jest ogólnoświatowa. W Polsce rzeczywistymi dawcami zostało już ponad 10 tysięcy osób. W ten sposób uratowały życie pacjentów chorujących nowotwory krwi, dla których często ostatnim ratunkiem jest dawca niespokrewniony - podkreśla Koszla.Punkt rejestracji przy Jasnych Błoniach jest otwarty do godz. 18, natomiast drugi przy galerii Atrium Molo do godz. 19.