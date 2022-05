6,5 mln złotych rządowego wsparcia na szpitale w regionie

źródło: screen Facebook/Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Ponad 6,5 mln złotych trafi do zachodniopomorskich szpitali. Z pieniędzy przekazanych przez rząd skorzysta pięć placówek w regionie.

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zostaną przeznaczone na doposażenie szpitali - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Głównie chodzi tutaj o infrastrukturę tlenową. Praktycznie wszystkie szpitale w województwie zachodniopomorskim będą miały zmodernizowane instalacje tlenowe. To się działo od samego początku, a dziś jest to swego rodzaju zwieńczenie. Jednak to nie tylko instalacje, to również środki na sprzęt między innymi aparaty USG, RTG i sprzęt specjalistyczny - zaznacza wojewoda Bogucki.



Pieniądze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne - podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.



- Mam nadzieję, że to spowoduje, że oferta szpitali w naszym regionie będzie jeszcze bardziej na miarę 21 wieku - dodaje wiceszef MSWiA.



Pieniądze trafiły do szpitala w Białogardzie, Regionalnego w Kołobrzegu, Wojewódzkiego w Koszalinie i Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.



Wcześniej z tego samego funduszu do szpitali w regionie trafiło już 12 mln złotych.