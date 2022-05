Minęło 65 lat od powstania przedsiębiorstwa rybackiego "Gryf" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Degustacja paprykarzu, wystawa fotografii oraz morskie opowieści - dziś mija 65 lat od powstania przedsiębiorstwa rybackiego "Gryf".

Firma stworzyła słynny Paprykarz Szczeciński i chłodnię "Gryf", która działa do dziś.



W sobotę o godz. 12:00 - na placu Gryfitów na Łasztowni - odbyło się spotkanie upamiętniające szczecińskie przedsiębiorstwo morskie.



- Paprykarz stojący na placu Gryfitów jest chlubą przedsiębiorstwa, powinienem być chlubą miasta - mówi Jacek Jastrzębski, były pracownik "Gryfa". - Słynny paprykarz jest owiany wieloma legendami, wielu sobie przypisuje patenty. Paprykarz powstał w 1968 roku, po operowaniu naszych statków w regionie Nigerii. Nasi marynarze po raz pierwszy zobaczyli taką potrawę, na którą wszyscy w Afryce mówili "Ciop-ciop", a to nic innego, jak ryż i jakieś dodatki. Tak powstał właśnie paprykarz w Szczecinie.



- Jak zaczynałem jako rybak na pokładzie, to miałem mieszane uczucia, teraz to pewien romantyzm, o którym się myśli z przyjemnością. Bardzo dobrze mi się tam pracowało - wspomina Anatol Magdziak, pracownik "Gryfu" od 1967 roku.



W szczytowym momencie, firma zatrudniała nawet 5 tysięcy pracowników. Rybacki "Gryf" upadł w 2001 roku. Paprykarz szczeciński jest produkowany w kilku miastach w Polsce.