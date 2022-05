Pożegnanie kapłanów w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeden odnawiał kościół, drugi opiekował się największym duszpasterstwem akademickim w Szczecinie, obaj posługiwali w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teraz odchodzą. Proboszcz parafii do Poznania, a duszpasterz akademicki do Mińska, na Białoruś.

W niedzielę na Mszy Świętej parafianie podziękowali im za służbę.Ks. proboszcz Jarosław Staszewski cieszy się z remontu wnętrza świątyni, ale kładzie nacisk także na inną kluczową sprawę.- Posługa wiernym, a więc sakramenty. Przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania, a więc wierność codziennemu dyżurowi w konfesjonale wieczystym - mówi ks. Staszewski.Ks. Andrzej Łysy z kolei wraca na Białoruś, do Mińska. Zabiera ze sobą piękne doświadczenia.- Znowu poczułem co to znaczy być księdzem. To jest właśnie doświadczenie relacji z ludźmi, życia tym czym ludzie żyją. W tym wszystkim widzenie tej bożej perspektywy - podkreśla ks. Łysy.Jak zapamiętają go studenci?- Kazania i rozmowy na różnych wyjazdach, na kajakach, na nartach oraz pieszych wędrówkach. - Zawsze znajduje czas, chociażby nawet pięć minut, żeby porozmawiać. - Jedno najsłynniejszych zdań, które zapamiętam to "Ja nie muszę, ja chcę, ja mogę iść za Chrystusem" - mówili studenci.Oficjalne pożegnanie księży odbyło się w niedzielę na Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.Rozmowa z odchodzącymi kapłanami w audycji katolickiej " Religia na fali ".