Osiemnastolatka wywalczyła remont drogi [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Osiemnastolatka wywalczyła remont drogi w podkołobrzeskiej miejscowości. Martyna Tchoryk z Bieczyna pozyskała pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kiedy w styczniu zakopała się autem w błocie, jadąc do szkoły, postanowiła zawalczyć o remont drogi.



- Nie miałam siły do niej, już nie raz wracałam do domu z płaczem, bo nie miałam siły jechać po tych dziurach i nierównościach. Postanowiłam więc zadzwonić do gminy i zgłosić fakt nieprzejezdnej drogi. Później napisałam petycję, zebrałam w dwa dni 142 podpisy mieszkańców Bieczyna, Karcina, Głowaczewa i Gorzysławia. Petycję złożyłam do gminy - opowiada Martyna.



Martyna swoją postawą zawstydziła nas urzędników - mówi Włodzimierz Popiołek, wójt gminy Kołobrzeg. - Tu wszyscy urzędnicy i politycy musieliśmy się bardzo wstydzić. Tacy młodzi ludzie, tak waleczni i trafiający w sedno, jeśli chodzi o przekonywanie radnych. Zaczęliśmy szybko zabiegać z Funduszu Dróg Samorządowych, o środki.



Fundusz Dróg Samorządowych na remont drogi przekazał pół miliona złotych, drugą połowę przeznaczy gmina Kołobrzeg. Droga będzie wyremontowana jeszcze w tym roku.