Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)

Meteorolodzy zapowiadają na poniedziałek burze z gradem w północno-zachodniej Polsce.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.



Zapowiadane są burze z opadami deszczu do 20-30 mm, lokalnie do 40 mm, porywami wiatru do prędkości 70-90 km/h, a także opadami gradu. Ostrzeżenia obowiązują do wtorkowego poranka.