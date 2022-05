Latami gasił pożary, teraz... spłonął mu dom [ZDJĘCIA]

Strażak ochotnik z Mrzeżyna stracił w płomieniach nowo wybudowany dom, do którego miał się wprowadzić z rodziną.





- Dla mnie to był ogromny szok. Płacz, nerwy i stres. Najbardziej przerażające było to, że musimy zacząć od nowa i się nie przeprowadzimy do tego domu - mówi Marta Urbanek.





Koledzy - strażacy postanowili mu pomóc - mówi Adam Dąbrowski, naczelnik OSP w Mrzeżynie. - Piotrek to nasz prezes, więc przyłączyliśmy się. W jak najszerszym zakresie chcemy pomagać, więc tutaj mamy jednego z naszych kumpli, jednego z naszych braci, któremu spaliło się wszystko. Nasi koledzy już zaproponowali, że wspólnie pomożemy to rozebrać.- Gasiłem setki pożarów, ale najgorzej się patrzy na swój płonący dom - podkreśla Piotr Wowra, który w ogniu stracił dobytek. - Zawsze czujemy żal i smutek z ludźmi, którzy tracą swój dobytek. Teraz poczułem to na własnej skórze i nie życzę tego nikomu, nawet największemu wrogowi.Do odbudowy domu jest potrzebnych 200 tysięcy złotych. Koledzy strażacy zorganizowali zrzutkę na jego odbudowę.