Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku w Stargardzie, od wtorku w Szczecinie przyjmowane są wnioski w sprawie przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

Stargardzianie mają do wydania ponad 2 mln zł, a szczecinianie ponad 17, 5 mln zł.



Nabór w Stargardzie potrwa do 10 czerwca, w Szczecinie pomysły można zgłaszać do końca czerwca. Wnioski w obu miastach można składać drogą elektroniczną, lub osobiście w urzędach miasta.