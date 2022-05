Semka: postawa Tomasza Lisa mogła niepokoić niemieckiego wydawcę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Warszawa huczy od plotek w sprawie zwolnienia naczelnego "Newsweeka". Zdaniem publicysty Piotra Semki, postawa Tomasza Lisa zaczęła być coraz większym obciążeniem dla niemieckiego koncernu wydającego gazetę.

W "Rozmowach pod krawatem" Semka tłumaczył, że po pierwsze: firma na razie nie odniosła się do pytań - ale im nie zaprzeczyła - dotyczących relacji byłego naczelnego z zespołem. A po drugie, postawa Lisa mogła niepokoić korporację.



- Zwolnienie było w trybie nagłym. To powoduje wysyp teorii, że doszło jednak do jakiegoś wydarzenia, które spowodowało reakcje. Jakie? Trudno powiedzieć - mówi Semka.



- "Newsweek" zmieni swoją narrację? - pyta prowadzący rozmowę Kamil Nieradka.



- Nie zmieni. Natomiast nie będzie pozwalał sobie na takie rzeczy, które już nawet zaniepokoiły Springera. Wskazywano okładkę, która była bardzo lekceważąca wobec prezydenta Joe Bidena - odpowiedział Semka.



Pytaliśmy, czy Tomasz Lis mógłby wejść w politykę? Zdaniem publicysty, problem z byłym naczelnym "Newsweeka" polega na tym, że ma aspiracje do bycia liderem, co nie pozwoli mu na funkcjonowanie w strukturach partyjnych.