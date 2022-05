To będzie pierwsza Politechnika Morska w naszym kraju [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się obchody 75-lecia szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Z tej okazji Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny obradował w Akademii Morskiej.

Pierwszego września szkoła zmieni nazwę na Politechnika Morska - powiedział profesor Wojciech Ślączka, rektor Akademii.



- Udało się nam to procedować w miarę szybko. Jest to dla nas prezent. Drugim prezentem jest to, że pan premier podpisał nam wieloletni program inwestycyjny z budżetu państwa, na budowę Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie - mówił Ślączka.



Zmiana nazwy na Politechnikę Morską zwiększy prestiż uczelni - zaznaczył wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Będzie faktycznie pierwsza Politechnika Morska w naszym kraju. Na świecie istnieją, ale myślę, że wszystkie inne zostaną przyćmione przez tę szczecińską - mówił Gróbarczyk.



Za utworzeniem w Szczecinie Politechniki Morskiej głosowali wszyscy posłowie z naszego regionu, bez względu na poglądy polityczne - mówił Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej.



- Historia polskiego Szczecina nieodłączna jest z historią szkolnictwa morskiego. To 75-lecie jest ważnym momentem do tego, aby zrobić kolejny krok do przodu i utworzyć Politechnikę Morską w Szczecinie - mówił Marchewka.



Pierwsza szkoła morska w Szczecinie powstała w 1947 roku. Była to Państwowa Szkoła Morska.



W poniedziałek o godz. 21 pod pomnikiem "Tym co nie powrócili z morza" odbędzie się Apel Pamięci.