Szczecin na trzy dni stolicą kominiarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Robert Stachnik. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad stu kominiarzy z całej Polski, Czech i Słowacji przyjechało do Szczecina na trzydniowe Święto Kominiarza.

W tym roku gospodarzem obchodów jest stolica Pomorza Zachodniego. "To nasze wspólne święto, 4 maja obchodziliśmy dzień świętego Floriana patrona kominiarzy" - mówił Marcin Ziombski z Krajowej Izby Kominiarzy. - Odbywa się to trochę później niż 4 maja, ale spotkanie wspólne kominiarzy, tylko świętowanie niepolegające na szkoleniu jest organizowane od kilkudziesięciu lat w różnych częściach kraju. W tym roku w Szczecinie. Zjeżdżają się kominiarze z wielu województw, prawie ze wszystkich organizacji kominiarskich. Mam nadzieję na fajną zabawę i spotkanie w gronie naszej branży.



W tym roku są to jubileuszowe, 25. obchody Dnia Kominiarza.