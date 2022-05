Radni PiS pytają marszałka o służbowy samochód. Prokuratura zajęła się tematem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czy marszałek Olgierd Geblewicz wykorzystywał służbowy samochód do prywatnych celów? To sprawdza prokuratura. Pytają też opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości w województwie. Na oficjalne pytanie w interpelacji radnych, urzędnicy marszałka odpowiadają: to nieistotne.

Śledztwo ws. wykorzystywania samochodów służbowych przez Geblewicza "Dlaczego sprawa kolizji Olgierda Geblewicza nie jest jeszcze rozwiązana?"



O odpowiedzi urzędników na zadane przez radnych pytania, a właściwie ich braku poinformowała w poniedziałek wojewódzka radna PiS Małgorzata Jacyna-Witt.



- Czy pan marszałek wykorzystywał samochód zgodnie z prawem? Czy wyremontował ten samochód, a następnie zapłacił z własnych pieniędzy, czy zapłaciła ubezpieczalnia? A Zarząd Województwa odpowiada mi na to, że interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla województwa. Na szczęście, Prokuratura Okręgowa przyjęła, że są to sprawy istotne dla województwa i zajęła się tym tematem w sposób bardzo poważny i bardzo solidny - podkreśla Jacyna-Witt.



Jeśli marszałek Olgierd Geblewicz nie ma nic do ukrycia, niech odpowie - dodaje Rafał Niburski, radny sejmiku z PiS. - Żądamy od marszałka upublicznienia umowy na korzystanie z samochodu do celów prywatnych, a także jasnego określenia się czy tego dnia podróż pana marszałka miała charakter prywatny, czy publiczny.



