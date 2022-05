Miliony dla zachodniopomorskich szpitali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

7 mln złotych trafi do dziewięciu szpitali w regionie. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zostaną przeznaczone na doposażenie szpitali.

Środki otrzymają między innymi szpitale: w Gryficach, Stargardzie czy Połczynie-Zdroju - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. - Można powiedzieć, że pandemia, o ile była tragicznym doświadczeniem z punktu widzenia epidemiologicznego, to z punktu widzenia poziomu infrastruktury polskiego szpitalnictwa oznacza gwałtowne przyspieszenie. To jest właśnie ten paradoks kryzysu, jaki mam nadzieję, mamy już za sobą.



Ponad 100 tysięcy złotych trafi też do szpitala w Świnoujściu - mówi prezes placówki Dorota Konkolewska. - Bardzo ważnym urządzeniem, o które zabiegaliśmy, to było urządzenie do kompresji klatki piersiowej przy resuscytacji i kupimy to urządzenie, dzięki temu rozdaniu.



W sumie do szpitali w regionie w ramach programu trafiło 25 mln złotych.