"Strategiczna inwestycja" w Kołobrzegu i "rewolucja komunikacyjna" w Koszalinie

210 inwestycji wspartych kwotą ponad miliarda dwustu milionów złotych będzie realizowanych na terenie Pomorza Zachodniego. Rozstrzygnięto II odsłonę Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych samorządy otrzymają wsparcie, które pozwoli na wielomilionowe inwestycje między innymi w infrastrukturę drogową. 31,5 miliona złotych dofinansowania trafi do Kołobrzegu, gdzie powstanie duży parking.



- Pozwoli to na rozładowanie korków w mieście - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Każdy, kto był w sezonie w Kołobrzegu, wie jak długo stoi się tam w korkach. Wie, jak ciężko zaparkować. Dlatego odpowiadam na ten problem. Rząd i samorząd wspólnie wybudują nowoczesny parking w Kołobrzegu tak, żeby turyści przyjeżdżający nad morze, tysiące samochodów, które nie ma gdzie dziś zaparkować, miało takie miejsce. W Kołobrzegu to strategiczna inwestycja.



W ramach drugiej edycji Polskiego Ładu, dwie duże inwestycje drogowe przeprowadzi Koszalin. Jak zapowiada prezydent Piotr Jedliński, szykuje się komunikacyjna rewolucja.



- Pierwszy etap ulicy Szczecińskiej, od ulicy Wołyńskiej aż do węzła. Inwestycja polega na, można powiedzieć, rozebraniu starej ulicy Szczecińskiej, budowie jej absolutnie od nowa, w zupełnie nowym wydaniu. Dwa pasy w każdą stronę, z przebudową skrzyżowań na ronda, przebudową uzbrojenia i druga niezwykle ważna inwestycja z punktu widzenia komunikacyjnego to wiadukt na ulicy Władysława IV. Generalny remont wiaduktu i obu jezdni - powiedział Jedliński.



Na liście dofinansowanych samorządów jest także powiat drawski. W pierwszej edycji Polskiego Ładu starostwo nie otrzymało rządowego wsparcia. Teraz możliwa będzie realizacja trzech projektów między innymi adaptacji budynków byłego OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej oraz zaplecze rehabilitacyjno-sportowe.