Mieszkańcy po raz kolejny zdecydują na co wydać miejskie pieniądze. Startują kolejne edycje Szczecińskiego i Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Od dziś można zgłaszać projekty do realizacji.

W Szczecinie czas na to jest do 30 czerwca. Do wydania jest ponad 17 milionów.Projekty podzielone są na ogólnomiejskie i dzielnicowe. Wnioski można składać elektronicznie na adres: sbo.szczecin.eu lub tradycyjnie w urzędzie.Z kolei w Stargardzie mieszkańcy mają do wydania ponad dwa miliony złotych. Projekty można zgłaszać przez formularz na stronie internetowej , ale też osobiście w urzędzie miasta.Ten etap SBO potrwa do 10 czerwca. Głosowanie ruszy 18 lipca.