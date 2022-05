Nowa stacja uzdatniania wody powstanie w Świnoujściu

Fot. pixabay.com / roegger (CC0 domena publiczna)

35 mln zł dofinansowania na budowę stacji uzdatniania dostało Świnoujście. To środki przyznane w ramach Polskiego Ładu.

Nowa stacja będzie oczyszczać wodę powierzchniową z powstającego ujęcia przy Mulniku

metodą odwróconej osmozy. Zanim trafi ona do kranów zostanie odsolona i pozbawiona zanieczyszczeń.



- To bardzo ważny projekt dla miasta - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - Jeżeli nam się uda to wiele miast w Polsce będzie mogło skorzystać z tego projektu. To jest zaopatrzenie Polski w wodę, to nie tylko Świnoujścia.



Budowa stacji, to trzecia świnoujska inwestycja, wsparta środkami Polskiego Ładu. Miasto uzyskało także dofinansowanie na zakup pięciu autobusów i budowę leśnej promenady.