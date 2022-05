Żaryn: rosyjska propaganda próbuje podsycać nastroje antyukraińskie

"Trwają próby rozbudzania wrogości między Polakami a Ukraińcami... Obserwujemy to z niepokojem" - powiedział, w "Rozmowach pod Krawatem", rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Nawiązał również do sprawy zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie. Podejrzani i poszukiwani to Polacy, ale w Internecie rozpowszechniana była informacja, jakoby w zbrodnię zamieszani byli uchodźcy z Ukrainy.- Ale to co nas zaniepokoiło bardziej, to właśnie ten stymulowany, promowany - ponad miarę - strumień informacyjny, który sugerował, że Polacy są ofiarami przyjmowania uchodźców. Spodziewamy się, że tego typu operacje będą powtarzane. Widać wyraźnie, że rosyjskiej dezinformacji - na naszym polskim podwórku - chodzi o to, żeby wytworzyć wrogość - powiedział Stanisław Żaryn.Ocenił także, że większość Polaków rozumie potrzebę pomocy uchodźcom z Ukrainy - to rzeczywistość, w której żyjemy. Jednocześnie tworzona jest rzeczywistość alternatywna w sieci, w której podsyca się nastroje antyukraińskie w Polsce - podsumował Żaryn.