Gotyckie kościoły wróciły do Kołbaskowa. Tym razem w 3D [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Grafiki tablic 3D ukazujące dawne gotyckie kościoły zostały postawione, przy ich ruinach na terenie gminy Kołbaskowo.

Mieszkańcy oraz turyści mają zobaczyć na planszach, jak wyglądały te budowle w trzynastym wieku. Po drugiej wojnie światowej, świątynie zostały zburzone, obecnie nie ma jednak funduszy na ich odbudowę.



- Postanowiliśmy na miarę dwudziestego pierwszego wieku przypomnieć, jak wyglądały obiekty sakralne - zaznacza Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo. - Postawiliśmy trochę przybliżyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym gminę Kołbaskowo wygląd dawnych kościołów gotyckich, które znajdowały się w naszych atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Chcemy pokazać, jak one wyglądały w przeszłości, stąd postawiliśmy te tablice z odtworzoną grafiką ich wyglądu.



Aby zobaczyć tablice 3D, trzeba ustawić się w odpowiedni sposób. Mieszkańcy są zachwyceni tym pomysłem: - Pomysł jest super! My jesteśmy nim zachwyceni. - Bardzo ładnie to jest wszystko wykonane. - Ludzie tu podchodzą, ja widzę, że to oglądają i zdjęcia robią. - Widziałam, bo przechodzę tędy często z wnuczką, idąc na plac zabaw.



Tablice 3D z odwzorowaniem gotyckich kościołów stoją w Pargowie, Moczyłach, Smolęcinie i Karowowie.