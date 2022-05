75 lat ma szkolnictwo morskie na Pomorzu Zachodnim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Kamila Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Trwają obchody 75-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Podniesienie bandery, odegranie hymnu oraz przemarsz kompanii honorowej wraz z orkiestrą - tak dzisiaj wyglądały Wały Chrobrego.

Na miejscu nie brakowało również najmłodszych marynarzy: - Chcemy zostać marynarzami. Podoba nam się pływanie statkami, łowienie ryb, a nawet rekiny.



- Ja skończyłam Akademię Morską dwa lata temu. Obecnie pływam na statku, jako drugi oficer, pracuję z międzynarodową załogą i widzę, że bardzo dobrze jesteśmy przygotowani, nie odstajemy wiedzą od innych narodowości - mówi Joanna Rzęsikowska.



Prowadzę uczelnię, która z dumą kultywuje tradycję - mówi rektor uczelni, doktor habilitowany profesor Akademii Morskiej w Szczecinie, kapitan Żeglugi Wielkiej Wojciech Ślączka.



- Studenci zdobywają nie tylko cenną wiedzę, ale też przez cały okres studiów rozwijają praktyczne umiejętności. Ciągły rozwój uczelni, to wyniki ciężkiej pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej. Dążenie do ambitnych celów przynosi efekty, z których jestem niezmiernie dumny - podkreśla Ślączka.



W środę o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie absolwentów szkół morskich przy kamieniu upamiętniającym PSM w Szczecinie - przed budynkiem przy Wałach Chrobrego 1.



Od najbliższego roku akademickiego AM przekształca się w Politechniką Morską.