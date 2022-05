Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

To spotkanie dla potencjalnych pacjentów, którzy mają problemy z otyłością. Dzień z bariatrią w szpitalu w Zdunowie odbędzie się w sobotę.

Dlaczego otyłość trzeba leczyć? Kto jest dobrym kandydatem do operacji? Co trzeba wiedzieć o operacyjnym leczeniu otyłości? To pytania na które odpowiedzą specjaliści.



Spotkanie dla pacjentów rozpocznie się o godz. 11. W jego trakcie będzie można sobie zbadać poziomu cukru we krwi, ciśnienie czy obliczyć wskaźnik BMI.