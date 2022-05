fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Podrabiane torebki z Chin przechwycone przez szczecińskich celników. Funkcjonariusze KAS przejęli 10 paczek.

Odbiorcami paczek miało być 8 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Nadawcy deklarowali ich wartość od 5 do 19 dolarów. Oryginalne torebki kosztują od kilku do kilkunastu tys. zł.



Odpowiedzialność karną poniosą nie tylko podrabiający, ale też sprzedawcy i pośrednicy. Grożą im grzywny, ograniczenie i pozbawienie wolności nawet do 2 lat.