Mieszkańcy pękniętego bloku sami pilnują własnego dobytku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy bloku przy ulicy Armii Krajowej w Stargardzie obawiają się o swój dobytek.

12 maja zostali ewakuowani ze swoich lokali po tym, jak doszło do pęknięcia konstrukcji budynku. Do dziś nie mogą wrócić do swoich mieszkań.Tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w naszych mieszkaniach - mówią.- Każdy z nas ma obawy, ponieważ blok pozostał samemu sobie. Jak się dowiedzieliśmy, pewne środki z budżetu starostwa zostały wyczerpane, aby móc angażować służby mundurowe do pilnowania obiektu. Na chwilę obecną musimy robić to sami. - Bramka na osiedle jest otwarta, bo oprócz naszego bloku są jeszcze dwa budynki. Sąsiedzi nadal tam mieszkają - mówią mieszkańcy.Administratorka osiedla twierdzi, że opuszczony budynek jest chroniony przed ewentualnymi kradzieżami.- W budynku jest założony alarm i jest chroniony. Jest podpisana umowa z firmą, która to robi. Dodatkowo policja przyjeżdża i systematycznie kontroluje, więcej niż trzeba - mówi administratorka.Budynek będzie można naprawić, ale potrzebna jest ekspertyza techniczna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Trwają prace nad tym dokumentem.