Mieszkańcy bez mieszkań, a deweloper czuje się szykanowany [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy bloku przy ulicy Armii Krajowej w Stargardzie zarzucają deweloperowi, że unika odpowiedzialności za szkody powstałe po pęknięciu konstrukcji budynku.

Do wypadku doszło 12 maja. Ewakuowani lokatorzy do dziś nie mogą wrócić do swoich mieszkań. - Deweloper zjawił raz po katastrofie budowlanej, potem przepadł - mówią mieszkańcy.- Zaprosiliśmy pana dewelopera na spotkanie w starostwie, czekaliśmy przez dwie godziny. Nie zjawił się. - Ten budynek pękał już po remoncie. Na wszystkie prośby, żeby się zainteresował tymi pęknięciami po prostu nie było żadnego odzewu - relacjonują.Stargardzki deweloper twierdzi, że nie uchyla się od odpowiedzialności.- Nie unikam odpowiedzialności. Przede wszystkim to ja się czuję przez nich szykanowany. Nikt mnie tam nie wpuścił. Nie znamy przyczyny i nie wiemy, co tam się stało - kto zawinił i jak to należy naprawić - powiedział.34 mieszkańców musiało opuścić mieszkania; obecnie przebywają u swoich rodzin. Dopóki nie zostanie wydana ekspertyza budowlana i naprawiony budynek, jego lokatorzy nie wrócą do swoich domów.