Ważne zmiany dla kierowców na Bezrzeczu. Potrzebna przepustka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicach szczecińskiego Bezrzecza. Od środy 1 czerwca zamknięty dla kierowców zostanie odcinek od okolic skrzyżowania ulicy Modrej z ulicą Księżnej Jolanty aż do skrzyżowania ulicy Koralowej z ulicą Nowowiejską.

W tej części nitki dojazdowej do Wołczkowa kierowców czeka całkowite zamknięcie przejazdu w obu kierunkach - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw inwestycji. - Wykonawca prac przy ulicy Modrej i Koralowej będzie rozpoczynać kolejny etap robót budowlanych. Część robót z pracami sieciowymi wykonawca już rozpoczął, natomiast nie może ich realizować przy zachowaniu ruchu. Przebudowa sieci, większe rozbiórki, budowa konstrukcji nowej jezdni, chodników i następnie tworzenie nawierzchni.



Przejazd remontowanym odcinkiem będzie możliwy tylko dla autobusów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Uprawnienia do wjazdu otrzymają także mieszkańcy posesji objętych remontem, ale tylko za okazaniem specjalnej przepustki wydanej przez wykonawcę.