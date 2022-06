Bayraktary będą w bazie w naszym regionie

24 drony Bayraktar zakupione w Turcji przez polski rząd będą rozmieszczane w Bazie Lotniczej w Mirosławcu - powiedział w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komandor Artur Bilski, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, organizator Security Forum Szczecin.

Drony zostały zakupione w związku z przyspieszonym procesem modernizacji i rozbudowy polskiej armii, spowodowanym wojną na Ukrainie.- To akurat był wyjątkowo celny i trafny zakup, mimo że nie wszyscy przyjmowali to ze zrozumieniem. Teraz widać, że te bezzałogowce mocno się na Ukrainie przydają. Podobnie jest z produktami WB Electronics - FlyEye, które będą teraz na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Znakomicie się sprawdziły. To polska firma i mieliśmy ją na konferencji w marcu w Szczecinie - powiedział Bilski.W ramach rozbudowy polskiej armii, rząd zakupi także m.in. wyrzutnie HIMARS, baterie Patriot, pociski CAMM, czołgi Abrams, myśliwce F-35, satelity obserwacyjne, a także m.in. polskie Kraby i Borsuki.